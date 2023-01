Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zieht am Dienstagmittag an

Die Microsoft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 230,70 EUR. Bei 231,00 EUR erreichte die Microsoft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 226,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 26.656 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 298,45 EUR erreichte der Titel am 03.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2022 (217,00 EUR). Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 6,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 322,63 USD.

Am 25.10.2022 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,35 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 2,27 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 50.122,00 USD im Vergleich zu 45.317,00 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 24.01.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,52 USD je Microsoft-Aktie.

