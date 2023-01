Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Die Microsoft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr bei 228,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Microsoft-Aktie zog in der Spitze bis auf 231,60 EUR an. Die Microsoft-Aktie sank bis auf 226,80 EUR. Mit einem Wert von 226,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 46.023 Stück.

Am 03.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 298,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 23,54 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 217,00 EUR am 04.11.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 5,16 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 322,63 USD.

Am 25.10.2022 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,35 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,27 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 50.122,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45.317,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 10,60 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 24.01.2023 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,52 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

