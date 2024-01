Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittwochvormittag im Minus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Microsoft. Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 337,85 EUR.

Die Aktie verlor um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 337,85 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Microsoft-Aktie bei 337,25 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 337,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 3.613 Microsoft-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 350,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.11.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 208,50 EUR fiel das Papier am 06.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 403,88 USD je Microsoft-Aktie an.

Am 24.10.2023 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,99 USD gegenüber 2,35 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 56.517,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 50.122,00 USD eingefahren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2024 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 11,22 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Handel in New York: Dow Jones bewegt sich im Plus

Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Microsoft-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Schwacher Handel in New York: Dow Jones schwächelt zum Start