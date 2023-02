Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,3 Prozent auf 239,30 EUR. Im Tief verlor die Microsoft-Aktie bis auf 238,60 EUR. Bei 239,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 41.783 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Bei 289,60 EUR markierte der Titel am 16.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 17,37 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 208,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 14,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 287,63 USD.

Am 24.01.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 52.747,00 USD im Vergleich zu 51.728,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 27.04.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 9,36 USD im Jahr 2023 aus.

