Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Freitagnachmittag im Aufwind

Um 04:22 Uhr ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 241,75 EUR. Die Microsoft-Aktie legte bis auf 241,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 239,20 EUR. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 90.370 Stück gehandelt.

Bei 289,60 EUR markierte der Titel am 16.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 16,52 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.01.2023 bei 208,75 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 15,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 287,63 USD.

Am 24.01.2023 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,48 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Microsoft 52.747,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 51.728,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 27.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,36 USD je Microsoft-Aktie.

