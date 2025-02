Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 412,41 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Microsoft-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 412,41 USD ab. Im Tief verlor die Microsoft-Aktie bis auf 409,13 USD. Mit einem Wert von 411,69 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.615.059 Microsoft-Aktien.

Bei einem Wert von 468,33 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.07.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,56 Prozent. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 385,65 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 3,00 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,24 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 505,00 USD.

Microsoft ließ sich am 29.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,94 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Microsoft 69,63 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 62,02 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 04.02.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 13,21 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

