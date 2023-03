Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Das Papier von Microsoft legte um 16:07 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,9 Prozent auf 253,41 USD. Die Microsoft-Aktie legte bis auf 254,77 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 252,15 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.927.109 Microsoft-Aktien.

Am 31.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 315,94 USD an. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 19,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 213,43 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 18,73 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 297,00 USD.

Am 24.01.2023 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,48 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 52.747,00 USD im Vergleich zu 51.728,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Microsoft am 27.04.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,31 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

