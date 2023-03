Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zeigt sich am Vormittag fester

Das Papier von Microsoft konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 236,30 EUR. Bei 236,30 EUR erreichte die Microsoft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 235,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.315 Microsoft-Aktien.

Am 16.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 289,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 18,40 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 208,75 EUR fiel das Papier am 06.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 13,20 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 297,00 USD.

Am 24.01.2023 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52.747,00 USD – ein Plus von 1,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 51.728,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Microsoft am 27.04.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2023 9,31 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

