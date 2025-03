Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag schwächer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 394,59 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 394,59 USD. Die Microsoft-Aktie sank bis auf 394,38 USD. Mit einem Wert von 398,64 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 874.838 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 468,33 USD markierte der Titel am 06.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 385,65 USD am 06.08.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 2,26 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Microsoft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,27 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 505,00 USD an.

Microsoft veröffentlichte am 29.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 3,24 USD gegenüber 2,94 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 69,63 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,02 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,27 Prozent gesteigert.

Am 29.04.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 13,15 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

