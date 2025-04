Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,4 Prozent auf 372,90 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,4 Prozent auf 372,90 USD. Der Kurs der Microsoft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 369,36 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 375,08 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 1.815.726 Stück.

Bei 468,33 USD erreichte der Titel am 06.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 25,59 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 367,26 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 1,51 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,27 USD. Im Vorjahr hatte Microsoft 3,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 493,75 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 29.01.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,24 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,94 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 69,63 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 62,02 Mrd. USD umsetzen können.

Die Microsoft-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.04.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 13,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

