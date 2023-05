Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verliert am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Microsoft 276,70 EUR

Die Microsoft-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 304,97 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Microsoft-Aktie bisher bei 304,63 USD. Bei 306,41 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 3.004.303 Microsoft-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.05.2023 auf bis zu 309,17 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,36 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 213,43 USD ab. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 42,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 320,13 USD angegeben.

Microsoft ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 52.857,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 49.360,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Microsoft am 27.07.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,59 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

