Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag stabil

Die Microsoft-Aktie kam im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 277,45 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Microsoft-Aktie bisher bei 278,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Microsoft-Aktie bis auf 277,25 EUR. Bei 277,90 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 2.081 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2022 auf bis zu 289,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 4,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 208,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 33,07 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 320,13 USD.

Am 25.04.2023 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,45 USD, nach 2,22 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 52.857,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 49.360,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2023 9,59 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

