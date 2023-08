Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gibt am Donnerstagvormittag nach

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 298,80 EUR.

Die Microsoft-Aktie musste um 09:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 298,80 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Microsoft-Aktie bis auf 298,80 EUR ein. Mit einem Wert von 300,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 8.445 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 326,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.07.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,40 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.01.2023 bei 208,50 EUR. Abschläge von 30,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 377,29 USD je Microsoft-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 25.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 56.189,00 USD im Vergleich zu 51.865,00 USD im Vorjahresquartal.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.10.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 11,03 USD in den Büchern stehen haben wird.

