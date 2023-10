Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagmittag nahe Nulllinie

Microsoft im Fokus

Die Aktie von Microsoft zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 321,61 USD bewegte sich die Microsoft-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 12:03 Uhr bei der Microsoft-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 321,61 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.511 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.07.2023 markierte das Papier bei 366,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 14,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 213,43 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 33,64 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 384,43 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Microsoft ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,69 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 56.189,00 USD im Vergleich zu 51.865,00 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 25.10.2023 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,99 USD je Microsoft-Aktie.

