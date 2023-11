Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Freitagnachmittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Microsoft. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 350,35 USD zu.

Um 16:08 Uhr sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 350,35 USD zu. Bei 351,86 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 349,60 USD. Bisher wurden heute 7.699.877 Microsoft-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.07.2023 bei 366,78 USD. Gewinne von 4,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 213,43 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 396,43 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 24.10.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,99 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,35 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 56.517,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 50.122,00 USD erwirtschaftet worden.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.01.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 11,21 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Pluszeichen in New York: Schlussendlich Pluszeichen im Dow Jones

Börse New York: Dow Jones in der Gewinnzone

Microsoft-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats