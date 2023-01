Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittag leichter

Die Microsoft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 220,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Microsoft-Aktie bei 220,65 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 225,90 EUR. Bisher wurden heute 56.504 Microsoft-Aktien gehandelt.

Am 04.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 298,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 25,91 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 217,00 EUR am 04.11.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 1,75 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 316,38 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Am 25.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,35 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,27 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 50.122,00 USD gegenüber 45.317,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 24.01.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 9,53 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Amazon, Meta, Microsoft & Co.: Stellenabbau der US-Technologiefirmen 2022

An Weltbörsen kein deutsches Unternehmen mehr unter "Top 100"

Platz 1 verteidigt: Die wertvollsten Unternehmen der Welt 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Canadapanda / Shutterstock.com