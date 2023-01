Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Microsoft

Die Microsoft-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 5,1 Prozent auf 214,25 EUR. Die Microsoft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 214,25 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 225,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 137.618 Microsoft-Aktien.

Am 04.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 298,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von 28,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 214,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 0,02 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 316,38 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 25.10.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,35 USD, nach 2,27 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 50.122,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 45.317,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Microsoft am 24.01.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,53 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

