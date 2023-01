Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag nahe Vortagesschluss

Mit einem Wert von 225,55 EUR bewegte sich die Microsoft-Aktie um 09:22 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Microsoft-Aktie bisher bei 225,95 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Microsoft-Aktie bis auf 225,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 225,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.891 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Bei 298,00 EUR markierte der Titel am 04.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 24,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2022 (217,00 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 3,94 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 322,63 USD für die Microsoft-Aktie.

Am 25.10.2022 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,35 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 45.317,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 50.122,00 USD ausgewiesen.

Am 24.01.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 9,52 USD im Jahr 2023 aus.

