Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 411,46 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,1 Prozent auf 411,46 USD. Im Tageshoch stieg die Microsoft-Aktie bis auf 412,30 USD. Bei 412,17 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 977.430 Microsoft-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 468,33 USD. Dieser Kurs wurde am 06.07.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,82 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 385,65 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 6,27 Prozent Luft nach unten.

Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,25 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 505,00 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 29.01.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,24 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,94 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,27 Prozent auf 69,63 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 62,02 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2025 13,21 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Absturz von US-Technologieaktien wie NVIDIA: Markt zu abhängig von Megacaps?

DeepSeek erschüttert die Krypto-Märkte: Crash oder Einstiegschance?

Quanten-KI: Das enorme Potenzial von Quantencomputern und künstlicher Intelligenz