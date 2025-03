Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Microsoft

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Das Papier von Microsoft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,4 Prozent auf 387,12 USD ab.

Die Microsoft-Aktie musste um 15:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 387,12 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Microsoft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 381,00 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 383,44 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 1.559.456 Stück.

Am 06.07.2024 markierte das Papier bei 468,33 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.03.2025 (381,00 USD). Mit Abgaben von 1,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Microsoft seine Aktionäre 2024 mit 3,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,27 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 505,00 USD.

Am 29.01.2025 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,24 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,94 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 69,63 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 62,02 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 13,15 USD je Microsoft-Aktie.

