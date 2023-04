Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Microsoft 265,05 EUR

Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,8 Prozent auf 289,55 USD zu. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 24.319 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 315,10 USD an. Mit einem Zuwachs von 8,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2022 bei 213,43 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,66 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 300,13 USD.

Am 24.01.2023 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,48 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 52.747,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 51.728,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Microsoft am 27.04.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,31 USD fest.

Redaktion finanzen.net

