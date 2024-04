Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zieht am Nachmittag an

Microsoft im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Das Papier von Microsoft konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 425,94 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 425,94 USD zu. In der Spitze legte die Microsoft-Aktie bis auf 427,55 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 425,00 USD. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 767.145 Stück gehandelt.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 430,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 1,14 Prozent zulegen. Am 26.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 275,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,72 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,95 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 440,67 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 30.01.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,93 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 62.020,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 52.747,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Microsoft am 23.04.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 15,77 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

