Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag in Grün

Das Papier von Microsoft legte um 09:21 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 276,10 EUR. Kurzfristig markierte die Microsoft-Aktie bei 276,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 276,45 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.327 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Bei 289,70 EUR markierte der Titel am 17.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 4,69 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.01.2023 auf bis zu 208,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 320,13 USD.

Am 25.04.2023 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,22 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,08 Prozent auf 52.857,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 49.360,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Microsoft-Bilanz für Q4 2023 wird am 27.07.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 9,59 USD im Jahr 2023 aus.

