Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verteidigt Stellung am Mittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt bei 338,00 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 22:59 Uhr bei der Microsoft-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 338,00 USD. Die Microsoft-Aktie zog in der Spitze bis auf 340,90 USD an. Die Microsoft-Aktie gab in der Spitze bis auf 336,57 USD nach. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 339,19 USD. Bisher wurden heute 12.508.692 Microsoft-Aktien gehandelt.

Am 17.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 351,32 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2022 (213,43 USD). Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 36,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 350,75 USD.

Microsoft ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,22 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 49.360,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 52.857,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2023 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,62 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

