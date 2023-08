Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zieht am Freitagmittag an

Aktie im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 330,20 USD.

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,1 Prozent auf 330,20 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 27.220 Microsoft-Aktien.

Bei einem Wert von 366,78 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.07.2023). 11,08 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2022 bei 213,43 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 54,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 377,29 USD an.

Microsoft ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent auf 56.189,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 51.865,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2023 erfolgen.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 11,03 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

