Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Microsoft am Vormittag zu

Die Aktie von Microsoft zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Microsoft-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 300,90 EUR.

Um 09:21 Uhr wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 300,90 EUR nach oben. Bei 301,95 EUR erreichte die Microsoft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 301,00 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.314 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.07.2023 bei 326,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Am 06.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 208,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 30,71 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 377,29 USD.

Am 25.07.2023 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es stand ein EPS von 2,69 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,23 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 56.189,00 USD gegenüber 51.865,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.10.2023 präsentieren.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 11,03 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

