Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Microsoft-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 328,09 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 01:59 Uhr 0,2 Prozent auf 328,09 USD. Bei 326,78 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 331,31 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 14.942.024 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 366,78 USD erreichte der Titel am 19.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Bei 213,43 USD fiel das Papier am 05.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 34,95 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 377,29 USD je Microsoft-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 25.07.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 56.189,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 51.865,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 25.10.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 10,99 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

SAP-Aktie im Minus: SAP stellt Ex-Microsoft-Manager als neuen KI-Chef ein

Deutsche Bank-Depot im 2. Quartal 2023: Das waren die US-Beteiligungen der Deutschen Bank im vergangenen Jahresviertel

Microsoft-Aktie stabil: Software-Pakete von Microsoft in Europa künftig ohne Teams