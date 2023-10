Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktie im Blick

Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,8 Prozent auf 315,85 USD.

Das Papier von Microsoft legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,8 Prozent auf 315,85 USD. Bei 317,88 USD erreichte die Microsoft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 314,00 USD. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.165.189 Stück gehandelt.

Am 19.07.2023 markierte das Papier bei 366,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 16,12 Prozent wieder erreichen. Am 05.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 213,43 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 32,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 384,43 USD für die Microsoft-Aktie.

Microsoft ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,69 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,23 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 56.189,00 USD im Vergleich zu 51.865,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 10,99 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht letztendlich Verluste

Börse New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer

Schwacher Handel: Dow Jones verbucht am Dienstagmittag Abschläge