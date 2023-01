Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag nahe Vortagesniveau

Die Microsoft-Aktie kam im Frankfurt-Handel um 09:22 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 215,00 EUR. Bei 215,30 EUR markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Microsoft-Aktie bis auf 214,85 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 215,20 EUR. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.983 Stück gehandelt.

Bei 291,35 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 26,21 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.01.2023 bei 213,45 EUR. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 0,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 316,38 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 25.10.2022. Das EPS wurde auf 2,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,60 Prozent auf 50.122,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 45.317,00 USD in den Büchern gestanden.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 24.01.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,54 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

