Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Nachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 370,61 USD zu.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,7 Prozent auf 370,61 USD zu. Die Microsoft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 370,68 USD aus. Bei 369,04 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wechselten 2.761.719 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 30.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 384,30 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 219,35 USD ab. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 40,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 403,88 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 24.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,99 USD gegenüber 2,35 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 56.517,00 USD im Vergleich zu 50.122,00 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2024 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

