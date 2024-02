Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag nahezu unbewegt

Kurs der Microsoft

Die Aktie von Microsoft zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die Microsoft-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt bei 381,05 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Microsoft-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr bei 381,05 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Microsoft-Aktie zog in der Spitze bis auf 382,55 EUR an. Bei 381,05 EUR markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 382,00 EUR. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 9.762 Aktien.

Am 30.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 383,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,60 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.03.2023 (229,00 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 39,90 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 440,67 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 30.01.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,93 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,32 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Microsoft 62.020,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 52.747,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 23.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 11,56 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

