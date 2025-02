Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

So bewegt sich Microsoft

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Microsoft. Zum Vortag unverändert notierte die Microsoft-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 412,01 USD.

Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr bei 412,01 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Microsoft-Aktie bis auf 413,68 USD. Bei 410,88 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 412,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 899.499 Microsoft-Aktien.

Bei 468,33 USD erreichte der Titel am 06.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 12,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 385,65 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 6,40 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 3,00 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,31 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 505,00 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 29.01.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,24 USD, nach 2,94 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69,63 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 62,02 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 13,20 USD im Jahr 2025 aus.

