Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Microsoft. Das Papier von Microsoft gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 412,44 USD abwärts.

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 412,44 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 41.382 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 420,82 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 1,99 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.03.2023 bei 245,75 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 40,42 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,95 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Microsoft 2,72 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 440,67 USD für die Microsoft-Aktie.

Microsoft gewährte am 30.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 62.020,00 USD – ein Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 52.747,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Microsoft am 23.04.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 11,65 USD je Aktie aus.

