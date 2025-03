Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Nachmittag fester

Blick auf Microsoft-Kurs

Die Aktie von Microsoft zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 391,16 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 391,16 USD zu. Die Microsoft-Aktie zog in der Spitze bis auf 392,20 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 389,45 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 808.765 Microsoft-Aktien.

Am 06.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 468,33 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 19,73 Prozent zulegen. Bei 381,00 USD fiel das Papier am 04.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 2,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,27 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Microsoft 3,00 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 505,00 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Am 29.01.2025 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 3,24 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 2,94 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 69,63 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 62,02 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2025 13,15 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

