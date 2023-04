Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel Microsoft 259,95 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 0,6 Prozent auf 285,33 USD. Bei 284,82 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 285,65 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 3.903.126 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 06.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 314,87 USD. 9,38 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 213,43 USD fiel das Papier am 05.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 300,13 USD.

Am 24.01.2023 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 52.747,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 51.728,00 USD eingefahren.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2023 9,31 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

