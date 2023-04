Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tritt am Vormittag auf der Stelle

Aktien in diesem Artikel Microsoft 262,45 EUR

0,52% Charts

News

Analysen

Die Microsoft-Aktie bewegte sich um 09:21 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 262,00 EUR. In der Spitze gewann die Microsoft-Aktie bis auf 263,30 EUR. In der Spitze büßte die Microsoft-Aktie bis auf 262,00 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 263,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 2.353 Stück.

Bei 289,70 EUR erreichte der Titel am 17.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,56 Prozent. Am 06.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 208,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 25,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 300,13 USD an.

Microsoft gewährte am 24.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,32 USD, nach 2,48 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 52.747,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 51.728,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Microsoft am 27.04.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2023 9,31 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

"Wir brauchen kein Verbot": Digitalministerium lehnt Verbot von KI-Anwendung ChatGPT wie in Italien ab

Kompromissloser Unternehmensjäger und Philanthrop: So wurde Carl Icahn zu einem der größten Investoren unserer Zeit

Analysten sehen bei Microsoft-Aktie Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Asif Islam / Shutterstock.com