Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft steigt am Nachmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Microsoft. Zuletzt konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 421,95 USD.

Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 421,95 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Microsoft-Aktie bei 422,07 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 420,00 USD. Bisher wurden heute 643.004 Microsoft-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 430,81 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,10 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 275,38 USD. Dieser Wert wurde am 26.04.2023 erreicht. Mit Abgaben von 34,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Microsoft-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,72 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,95 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 440,67 USD.

Am 30.01.2024 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,93 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,32 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 62.020,00 USD gegenüber 52.747,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 23.04.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 15,77 USD je Microsoft-Aktie.

