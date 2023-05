Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zieht am Nachmittag an

Aktien in diesem Artikel Microsoft 280,60 EUR

Um 16:08 Uhr sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 307,74 USD zu. In der Spitze legte die Microsoft-Aktie bis auf 308,05 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 305,44 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 3.916.527 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 03.05.2023 auf bis zu 309,17 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 213,43 USD. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 44,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 320,13 USD aus.

Am 25.04.2023 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,22 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 52.857,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49.360,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,08 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2023 terminiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,59 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

