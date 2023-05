Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Freitagvormittag behauptet

Aktien in diesem Artikel Microsoft 277,50 EUR

-0,36% Charts

News

Analysen

Bei der Microsoft-Aktie ließ sich um 09:21 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 277,35 EUR. Die Microsoft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 278,45 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Microsoft-Aktie bei 277,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 277,80 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.122 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 289,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 4,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 06.01.2023 Kursverluste bis auf 208,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 320,13 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 25.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 52.857,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 49.360,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,59 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Microsoft-Aktie an der NASDAQ in Grün: Microsoft baut KI-Angebot weiter aus

US-Regierung will Tech-Unternehmen bei KI in die Pflicht nehmen

April 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Microsoft-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: turtix / Shutterstock.com