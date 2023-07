Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittwochmittag verlustreich

Notierung im Blick

Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Microsoft-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 335,62 USD ab.

Die Microsoft-Aktie notierte um 12:02 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 335,62 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 19.723 Microsoft-Aktien.

Bei 351,32 USD markierte der Titel am 17.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,68 Prozent. Bei 213,43 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 36,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 350,75 USD je Microsoft-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 25.04.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,45 USD, nach 2,22 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 49.360,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 52.857,00 USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Microsoft am 27.07.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,62 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

