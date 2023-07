Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 308,85 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:20 Uhr 0,2 Prozent auf 308,85 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Microsoft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 308,60 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 309,70 EUR. Bisher wurden via Tradegate 3.909 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 320,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,77 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 06.01.2023 auf bis zu 208,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 32,49 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 350,75 USD.

Microsoft ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,45 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 52.857,00 USD gegenüber 49.360,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Microsoft am 27.07.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,62 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

