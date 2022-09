Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft fällt am Montagmittag

Die Microsoft-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 258,25 EUR. Das Tagestief markierte die Microsoft-Aktie bei 257,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 258,35 EUR. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.411 Stück gehandelt.

Bei 310,65 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 16,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 231,85 EUR am 14.06.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 11,39 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 351,25 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Microsoft gewährte am 26.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Microsoft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 51.865,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 46.152,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 26.10.2022 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 10,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Apple-, Meta-, Alphabet- und Amazon-Aktie vor erneutem Kursrutsch? So stark dürften die Big Techs unter einer Rezession leiden

Invesco rechnet mit Billionen-Wachstum für Metaverse-Branche - und legt passenden Fonds auf

US-Inflation hat Höhepunkt erreicht: Jim Cramer sieht das Paradies für Aktien kommen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com