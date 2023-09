Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagmittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 327,25 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Microsoft-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr um 0,4 Prozent auf 327,25 USD ab. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.501 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 366,78 USD. Dieser Kurs wurde am 19.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 12,08 Prozent wieder erreichen. Am 05.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 213,43 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 34,78 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 377,29 USD.

Am 25.07.2023 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,69 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,23 USD je Aktie verdient. Microsoft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 56.189,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 51.865,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 25.10.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,99 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Jeremy Grantham legt ersten ETF auf: Nach dieser Strategie investiert die Investmentgesellschaft GMO

Kein Dialog mit Jim Cramer erfolgt: Cramer-ETF wird geschlossen - Short-ETF bleibt aber bestehen

Jenseits von NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie & Co.: Hier sieht Goldman Sachs den langfristigen KI-Trade