Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 318,29 USD nach.

Am 19.07.2023 markierte das Papier bei 366,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 15,23 Prozent Luft nach oben. Bei 213,43 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 32,94 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 384,43 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 25.07.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,69 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,23 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 56.189,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 51.865,00 USD in den Büchern gestanden.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 25.10.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,99 USD fest.

