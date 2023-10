Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag im Minus

Microsoft im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Zuletzt fiel die Microsoft-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 316,49 USD ab.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 316,49 USD. Zwischenzeitlich weitete die Microsoft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 316,43 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 319,46 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.512.546 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2023 markierte das Papier bei 366,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 213,43 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 32,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 384,43 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 25.07.2023. In Sachen EPS wurden 2,69 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,23 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 56.189,00 USD im Vergleich zu 51.865,00 USD im Vorjahresquartal.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.10.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,99 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

