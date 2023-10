Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

So entwickelt sich Microsoft

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 303,20 EUR ab.

Die Microsoft-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:17 Uhr um 0,1 Prozent auf 303,20 EUR nach. Bei 302,65 EUR markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 303,25 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 975 Microsoft-Aktien.

Am 18.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 326,90 EUR an. 7,82 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.01.2023 bei 208,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,23 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 384,43 USD je Microsoft-Aktie aus.

Am 25.07.2023 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. In Sachen EPS wurden 2,69 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,23 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 51.865,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 56.189,00 USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Microsoft am 25.10.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 10,99 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

