Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft wird am Freitagmittag ausgebremst

Das Papier von Microsoft gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 211,10 EUR abwärts. Der Kurs der Microsoft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 210,60 EUR nach. Bei 211,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 20.634 Microsoft-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 289,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.08.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,11 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 210,60 EUR am 06.01.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 0,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 316,38 USD für die Microsoft-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 25.10.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,27 USD je Aktie generiert. Microsoft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50.122,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 45.317,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 24.01.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,53 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Amazon, Meta, Salesforce & Co.: US-Technologiefirmen bauen 2022/2023 Stellen ab

Microsoft-Aktie verliert letztlich kräftig: Anscheinend KI-gestützte Version von Suchmaschine Bing geplant - UBS senkt Votum

Amazon, Meta, Microsoft & Co.: Stellenabbau der US-Technologiefirmen 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Asif Islam / Shutterstock.com