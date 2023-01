Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Microsoft-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 208,85 EUR. Im Tief verlor die Microsoft-Aktie bis auf 208,75 EUR. Bei 211,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 86.361 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 16.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 289,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 27,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 208,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 316,38 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 25.10.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,35 USD, nach 2,27 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 50.122,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 45.317,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 24.01.2023 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,53 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

