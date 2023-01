Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Freitagvormittag südwärts

Um 09:22 Uhr rutschte die Microsoft-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 211,55 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Microsoft-Aktie bisher bei 211,55 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 211,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.047 Microsoft-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.08.2022 bei 289,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.01.2023 bei 211,55 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 316,38 USD.

Microsoft veröffentlichte am 25.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 2,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,27 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 50.122,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 45.317,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 24.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 9,53 USD im Jahr 2023 aus.

