Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Montagvormittag mit KursVerlusten

Das Papier von Microsoft gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 238,70 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 238,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 238,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.672 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.08.2022 markierte das Papier bei 289,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,75 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 14,35 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 287,63 USD aus.

Microsoft gewährte am 24.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,32 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 52.747,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51.728,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 1,97 Prozent gesteigert.

Am 27.04.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 9,35 USD je Aktie aus.

